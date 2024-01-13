Фигуристы Дэвис и Смолкин стали восьмыми в танцах на льду на чемпионате Европы

Победителями турнира стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри

ТАСС, 13 января. Представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли восьмое место в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования проходили в литовском Каунасе.

По итогам двух программ спортсмены набрали 189,46 балла. Победителями турнира стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (214,38). Второе место заняли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (210,82). Тройку призеров замкнули Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс, представляющие Литву (203,37).

Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии в июне 2023 года после соответствующего одобрения Федерации фигурного катания на коньках России.

Дэвис 20 лет, она является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 24 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. После перехода в сборную Грузии они стали победителями турниров Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) и Budapest Trophy.

Соревновательная часть чемпионата Европы завершилась выступлениями спортсменов в танцах на льду, в воскресенье фигуристы выступят с показательными номерами. Россияне не принимают участия в европейском первенстве из-за решения Международного союза конькобежцев, который отстранил их от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.