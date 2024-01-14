Главный тренер "Аль-Иттихада" отстранил Бензема от тренировок с командой

По информации газеты Marca, решение было принято после того, как игрок не прибыл в расположение команды в пятницу

ТАСС, 14 января. Французский нападающий Карим Бензема отстранен от тренировок и не примет участия в предстоящем тренировочном сборе футбольного клуба "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Об этом сообщила испанская газета Marca.

По информации источника, данное решение было принято после того, как игрок не прибыл в расположение команды в пятницу. В воскресенье "Аль-Иттихад" отправится в Дубай, где будет готовиться к возобновлению сезона.

Издание также отмечает, что Бензема пропустил три тренировки команды в конце декабря до начала перерыва, связанного с рождественскими праздниками. Главным тренером "Аль-Иттихада" является аргентинец Марсело Гальярдо, который возглавил команду в ноябре.

Бензема 36 лет, он перешел в "Аль-Иттихад" летом 2023 года. Нападающий провел за команду 20 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. До этого Бензема выступал за испанский "Реал", в составе которого пять раз выиграл Лигу чемпионов и стал обладателем "Золотого мяча" в 2022 году.

"Аль-Иттихад" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 28 очков в 18 турах. Следующий матч команда проведет в начале февраля.