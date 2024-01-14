Лакерник признался, что хотел бы увидеть более качественное катание на чемпионате Европы

Почетный вице-президент ISU отметил, что турнир прошел в упорной борьбе в каждом виде программы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Чемпионат Европы по фигурному катанию в Каунасе прошел в упорной борьбе, но высокого общего уровня турниру недоставало. Такое мнение ТАСС высказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

"Чемпионат Европы прошел в упорной борьбе в каждом виде, но хотелось бы все-таки видеть более высокий общий уровень катания, - сказал Лакерник. - Что касается судейства русских фигуристов, то уже сейчас можно констатировать, что кататься надо безошибочно, безукоризненно, чтобы не давать ни малейшего повода для снижения оценок".

Чемпионат Европы прошел в литовском Каунасе с 10 по 13 января. В турнире приняли участие 27 фигуристов, рожденных в России. 1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе это решение.