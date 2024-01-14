16-летняя Корнеева вышла во второй круг на дебютном Australian Open

Российская теннисистка одержала волевую победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо

ТАСС, 14 января. Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо в матче первого круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянки, прошедшей в основную сетку соревнования через квалификацию. Она впервые выступает на взрослом турнире Большого шлема. Соррибес-Тормо не вошла в число сеяных. В следующем круге Корнеева сыграет с победительницей матча между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (10-й номер посева) и чешкой Линдой Фрухвиртовой (без номера посева).

Корнеевой 16 лет, она занимает 179-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), по итогам сезона спортсменка заняла первое место в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В 2023 году россиянка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Australian Open и Roland Garros. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона. В октябре Корнеева выиграла юниорский Итоговый турнир. По итогам прошлого сезона ITF признала ее чемпионкой мира 2023 года среди юниоров.

Соррибес-Тормо 27 лет, в мировом рейтинге она занимает 52-ю позицию. На счету испанки два титула под эгидой WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Roland Garros в 2023 году.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).