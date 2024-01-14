Тарпищев: победы на Australian Open дают уверенность молодым теннисистам

В воскресенье стадию первого круга турнира преодолели Камилла Рахимова, Элина Аванесян, Мария Тимофеева и Алина Корнеева

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Молодые российские теннисисты показали отличный результат в первый день Australian Open, победы на турнире Большого шлема дадут им уверенность в том, что они могут играть с более опытными соперниками. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Во второй круг Australian Open в воскресенье пробились Павел Котов, Камилла Рахимова, Элина Аванесян, Мария Тимофеева, Алина Корнеева.

"Наша молодежь - молодцы, это успех - их выступление сегодня. Во-первых, на турнирах Большого шлема дают большее количество очков. Во-вторых, сам факт прохождения дает уверенность, что можешь играть со взрослыми. А наши все играли с теми, кто выше них по рейтингу. И Котов выдержал и справился в пяти сетах, молодец", - сказал Тарпищев.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующими победителями являются серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко. Из россиян турнир в одиночных разрядах выигрывали Евгений Кафельников (1999), Марат Сафин (2005) и Мария Шарапова (2008).