"Сочи" объявил об аренде футболиста Чистякова из "Зенита"

Защитник будет выступать за "Сочи" до конца нынешнего сезона

ТАСС, 14 января. Футбольный клуб "Сочи" арендовал российского защитника Дмитрия Чистякова у петербургского "Зенита". Об этом сообщила пресс-служба сочинской команды.

Игрок будет выступать за "Сочи" до конца нынешнего сезона.

Чистякову 30 лет, он выступал за "Зенит" с 2020 года. В составе команды защитник провел 82 матча, забив 1 мяч и отдав 3 голевые передачи. Вместе с "Зенитом" игрок трижды выиграл чемпионат России и суперкубок страны.

"Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 11 очков после 18 туров. В следующем матче "Сочи" сыграет на выезде против калининградской "Балтики". Встреча пройдет в начале марта.