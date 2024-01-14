СКА проиграл "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:3

ТАСС, 14 января. Петербургский СКА со счетом 2:3 проиграл череповецкой "Северстали" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 400 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Коростелев (18-я минута), Егор Степанов (18) и Давид Думбадзе (60). У проигравших дважды отличился Арсений Грицюк (28, 60).

"Северсталь" впервые с 2021 года обыграла СКА, в последний раз команде это удавалось в ноябре 2021 года в Санкт-Петербурге (3:1). После этого команды провели между собой шесть игр. "Северсталь" дома не могла одолеть СКА на протяжении шести матчей, последняя победа была в декабре 2019 года (3:2 после овертайма).

СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 51 матче. "Северсталь", продлившая серию побед до пяти игр, располагается на шестой позиции с 57 очками после 50 встреч. В следующем матче СКА примет хабаровский "Амур" 17 января, "Северсталь" в этот же день сыграет в гостях против челябинского "Трактора".

В других матчах игрового дня "Адмирал" из Владивостока дома победил новосибирскую "Сибирь" (5:2), уфимский "Салават Юлаев" на выезде одолел китайский "Куньлунь Ред Стар" (5:3), ярославский "Локомотив" на своей площадке уступил подмосковному "Витязю" (1:2), казанский "Ак Барс" в гостях справился с нижнекамским "Нефтехимиком" (1:0), минское "Динамо" дома было сильнее "Трактора" (3:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 51 25 6 3 1 3 13 161-119 72 2 Локомотив 50 28 4 1 3 1 13 129-98 70 3 СКА 51 28 2 3 1 1 16 159-107 68 4 Спартак 52 27 3 0 3 4 15 180-149 67 5 Торпедо 50 24 3 2 2 1 18 142-125 61 6 Северсталь 50 22 0 3 3 4 18 153-142 57 7 ЦСКА 49 23 2 1 0 4 19 142-113 56 8 Динамо Мн 49 17 4 1 2 3 22 129-132 49 9 Витязь 50 11 3 2 3 3 28 107-176 38 10 Куньлунь РС 52 8 4 4 2 4 30 115-177 38 11 Сочи 51 11 1 2 0 6 31 124-198 34