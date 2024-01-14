СКА проиграл "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 14 января. Петербургский СКА со счетом 2:3 проиграл череповецкой "Северстали" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 400 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Коростелев (18-я минута), Егор Степанов (18) и Давид Думбадзе (60). У проигравших дважды отличился Арсений Грицюк (28, 60).
"Северсталь" впервые с 2021 года обыграла СКА, в последний раз команде это удавалось в ноябре 2021 года в Санкт-Петербурге (3:1). После этого команды провели между собой шесть игр. "Северсталь" дома не могла одолеть СКА на протяжении шести матчей, последняя победа была в декабре 2019 года (3:2 после овертайма).
СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 51 матче. "Северсталь", продлившая серию побед до пяти игр, располагается на шестой позиции с 57 очками после 50 встреч. В следующем матче СКА примет хабаровский "Амур" 17 января, "Северсталь" в этот же день сыграет в гостях против челябинского "Трактора".
В других матчах игрового дня "Адмирал" из Владивостока дома победил новосибирскую "Сибирь" (5:2), уфимский "Салават Юлаев" на выезде одолел китайский "Куньлунь Ред Стар" (5:3), ярославский "Локомотив" на своей площадке уступил подмосковному "Витязю" (1:2), казанский "Ак Барс" в гостях справился с нижнекамским "Нефтехимиком" (1:0), минское "Динамо" дома было сильнее "Трактора" (3:1).
1
Динамо М
51
25
6
3
1
3
13
161-119
72
2
Локомотив
50
28
4
1
3
1
13
129-98
70
3
СКА
51
28
2
3
1
1
16
159-107
68
4
Спартак
52
27
3
0
3
4
15
180-149
67
5
Торпедо
50
24
3
2
2
1
18
142-125
61
6
Северсталь
50
22
0
3
3
4
18
153-142
57
7
ЦСКА
49
23
2
1
0
4
19
142-113
56
8
Динамо Мн
49
17
4
1
2
3
22
129-132
49
9
Витязь
50
11
3
2
3
3
28
107-176
38
10
Куньлунь РС
52
8
4
4
2
4
30
115-177
38
11
Сочи
51
11
1
2
0
6
31
124-198
34
1
Металлург
52
26
6
2
3
3
12
163-127
74
2
Авангард
50
22
9
3
0
3
13
148-127
71
3
Салават Юлаев
50
27
3
1
1
2
16
147-107
65
4
Автомобилист
52
19
5
4
3
3
18
126-119
62
5
Трактор
52
22
5
1
1
4
19
139-123
61
6
Лада
52
20
2
3
2
9
16
131-131
61
7
Ак Барс
50
22
6
1
0
2
19
125-108
60
8
Сибирь
52
16
3
4
3
6
20
122-142
55
9
Нефтехимик
52
16
4
1
4
5
22
120-158
51
10
Амур
50
17
2
2
5
3
21
113-127
50
11
Адмирал
50
9
3
3
6
5
24
105-141
41
12
Барыс
49
8
4
4
3
5
25
118-152
40