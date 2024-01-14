14 января, 16:18
КХЛ

СКА проиграл "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:3

ТАСС, 14 января. Петербургский СКА со счетом 2:3 проиграл череповецкой "Северстали" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 400 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Коростелев (18-я минута), Егор Степанов (18) и Давид Думбадзе (60). У проигравших дважды отличился Арсений Грицюк (28, 60).

"Северсталь" впервые с 2021 года обыграла СКА, в последний раз команде это удавалось в ноябре 2021 года в Санкт-Петербурге (3:1). После этого команды провели между собой шесть игр. "Северсталь" дома не могла одолеть СКА на протяжении шести матчей, последняя победа была в декабре 2019 года (3:2 после овертайма).

СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 51 матче. "Северсталь", продлившая серию побед до пяти игр, располагается на шестой позиции с 57 очками после 50 встреч. В следующем матче СКА примет хабаровский "Амур" 17 января, "Северсталь" в этот же день сыграет в гостях против челябинского "Трактора".

В других матчах игрового дня "Адмирал" из Владивостока дома победил новосибирскую "Сибирь" (5:2), уфимский "Салават Юлаев" на выезде одолел китайский "Куньлунь Ред Стар" (5:3), ярославский "Локомотив" на своей площадке уступил подмосковному "Витязю" (1:2), казанский "Ак Барс" в гостях справился с нижнекамским "Нефтехимиком" (1:0), минское "Динамо" дома было сильнее "Трактора" (3:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

51

25

6

3

1

3

13

161-119

72

2

Локомотив

50

28

4

1

3

1

13

129-98

70

3

СКА

51

28

2

3

1

1

16

159-107

68

4

Спартак

52

27

3

0

3

4

15

180-149

67

5

Торпедо

50

24

3

2

2

1

18

142-125

61

6

Северсталь

50

22

0

3

3

4

18

153-142

57

7

ЦСКА

49

23

2

1

0

4

19

142-113

56

8

Динамо Мн

49

17

4

1

2

3

22

129-132

49

9

Витязь

50

11

3

2

3

3

28

107-176

38

10

Куньлунь РС

52

8

4

4

2

4

30

115-177

38

11

Сочи

51

11

1

2

0

6

31

124-198

34

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

52

26

6

2

3

3

12

163-127

74

2

Авангард

50

22

9

3

0

3

13

148-127

71

3

Салават Юлаев

50

27

3

1

1

2

16

147-107

65

4

Автомобилист

52

19

5

4

3

3

18

126-119

62

5

Трактор

52

22

5

1

1

4

19

139-123

61

6

Лада

52

20

2

3

2

9

16

131-131

61

7

Ак Барс

50

22

6

1

0

2

19

125-108

60

8

Сибирь

52

16

3

4

3

6

20

122-142

55

9

Нефтехимик

52

16

4

1

4

5

22

120-158

51

10

Амур

50

17

2

2

5

3

21

113-127

50

11

Адмирал

50

9

3

3

6

5

24

105-141

41

12

Барыс

49

8

4

4

3

5

25

118-152

40

  

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КХЛ