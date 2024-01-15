Лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА объявят в понедельник

На приз претендуют аргентинец Лионель Месси, француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) в понедельник объявит лучшего игрока по итогам 2023 года. Церемония вручения наград пройдет в Лондоне и начнется в 22:30 мск.

В итоговый список претендентов вошли норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, французский форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе и аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси. Футболисты получают награду за игровой период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. В голосовании принимали участие главные тренеры и капитаны национальных команд, а также журналисты. От сборной России голосовал главный тренер Валерий Карпин, в качестве капитана в опросе принимал участие защитник московского "Спартака" Георгий Джикия.

В декабре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в Катаре. Нападающий забил семь мячей в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира. Прошлый сезон форвард провел в "Пари Сен-Жермен", в составе которого стал чемпионом Франции и лучшим ассистентом турнира (16 передач). Летом 2023 года Месси перешел в "Интер Майами", с американским клубом он выиграл Кубок лиг, в котором принимали участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Для аргентинца данный трофей стал 44-м в карьере, что позволило ему возглавить список самых титулованных футболистов в истории. В октябре Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football.

Мбаппе вместе со сборной Франции дошел до финала чемпионата мира и стал лучшим бомбардиром турнира (8 голов). В финальном матче француз оформил хет-трик. Вместе с ПСЖ Мбаппе стал чемпионом страны, лучшим бомбардиром (29 голов) и игроком турнира.

Холанд вместе с "Манчестер Сити" выиграл чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Норвежец стал рекордсменом Английской премьер-лиги по количеству голов за сезон (36). Также он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (12 голов). Холанд получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир сезона в Европе.

Премия была учреждена в 2016 году. Ранее лучшими футболистами по версии ФИФА признавались португалец Криштиану Роналду (2016, 2017), хорват Лука Модрич (2018), Месси (2019, 2022), поляк Роберт Левандовский (2020, 2021).

Другие номинации

На награду лучшему игроку в женском футболе претендуют испанки Айтана Бонмати ("Барселона") и Дженнифер Эрмосо (мексиканский "Тигрес") , а также представительница Колумбии Линда Кайседо (испанский "Реал"). На награду лучшему тренеру у мужчин номинированы испанец Хосеп Гвардиола, итальянцы Лучано Спаллетти и Симоне Индзаги, в женском футболе - испанец Хонатан Хиральдес, англичанка Эмма Хейз и нидерландка Сарина Вигман.

В 2023 году Спаллетти вместе с "Наполи" выиграл чемпионат Италии, клуб победил в национальном первенстве впервые с сезона-1989/90. Гвардиола привел "Манчестер Сити" к победам в чемпионате, Кубке Англии и Лиги чемпионов. Симоне Индзаги стал обладателем Кубка Италии и финалистом Лиги чемпионов с миланским "Интером".

Ранее лучшей футболисткой года по версии ФИФА признавались американка Карли Ллойд (2016), Лике Мартенс из Нидерландов (2017), представительница Бразилии Марта (2018), американка Меган Рапино (2019), англичанка Люси Бронз (2020), испанка Алексия Путельяс (2021, 2022). Лучшими главными тренерами в мужском футболе были итальянец Клаудио Раньери (2016), французы Зинедин Зидан (2017) и Дидье Дешам (2018), немцы Юрген Клопп (2019, 2020) и Томас Тухель (2021), аргентинец Лионель Скалони (2022). В женском футболе лучшими тренерами признавались немка Сильвия Найд (2016), Вигман (2017, 2020, 2022), француженка Рейнальд Педрос (2018), англичанки Джилл Эллис (2019) и Хейз (2021).

На премию Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол, претендуют парагвайский нападающий "Брайтона" Хулио Энсисо, бразильский полузащитник "Ботафого" Гильерме Мадруга, а также португальский полузащитник "Спортинга" Нуну Сантуш. На приз лучшему вратарю в мужском футболе номинированы Яссин Буну (Марокко, "Аль-Хиляль"), Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал"), Эдерсон (Бразилия, "Манчестер Сити"). В женском футболе на премию лучшему вратарю претендуют Маккензи Арнольд (Австралия, "Вест Хэм"), Каталина Коль (Испания, "Барселона"), Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед").

Также будет объявлена команда года. Помимо ФИФА, кандидатов определила Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). В число претендентов вошли 23 футболиста - вратари: Куртуа, Эдерсон, аргентинец Эмилиано Мартинес (английская "Астон Вилла"); защитники: нидерландец Вирджил ван Дейк (английский "Ливерпуль"), бразилец Эдер Милитао и немец Антонио Рюдигер (оба - "Реал"), португалец Рубен Диаш, англичане Джон Стоунз и Кайл Уокер (все - "Манчестер Сити"); полузащитники: немец Илкай Гюндоган (испанская "Барселона"), испанец Родри, португалец Бернарду Силва и бельгиец Кевин Де Брюйне (все - "Манчестер Сити"), англичанин Джуд Беллингем, уругваец Федерико Вальверде и хорват Лука Модрич (все - "Реал"); нападающие: бразилец Винисиус ("Реал"), француз Карим Бензема ("Аль Иттихад" из Саудовской Аравии), Холанд, англичанин Гарри Кейн (германская "Бавария"), Мбаппе, Месси, Роналду ("Аль Наср" из Саудовской Аравии).