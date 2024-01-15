19-летняя Шнайдер завершила выступление на Australian Open

Российская теннисистка в двух сетах уступила итальянке Жасмин Паолини

СИДНЕЙ, 15 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла итальянке Жасмин Паолини в матче первого круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Паолини, которая посеяна на турнире под 26-м номером. Во втором круге итальянка сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией.

Шнайдер 19 лет, она располагается на 92-й позиции мирового рейтинга. В 2023 году россиянка впервые в карьере дошла до финала соревнований Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема она не проходила далее второго круга. Шнайдер является победительницей трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде - Уимблдона (2021), Australian Open (2022) и US Open (2022).

Паолини 28 лет, она занимает 31-е место в мировом рейтинге. Итальянка выиграла один турнир WTA в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше второго круга.

Россиянка Анастасия Павлюченкова со счетом 6:4, 6:4 обыграла хорватку Донну Векич, которая была посеяна на турнире под 21-м номером. Во втором круге она сыграет с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой и американкой Тейлор Таунсенд.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).