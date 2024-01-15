Тарпищев: отсутствие игровой практики перед Australian Open сказалось на Медведеве

Во втором круге турнира россиянин сыграет с Эмилем Руусувуори из Финляндии

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отсутствие практики перед Открытым чемпионатом Австралии по теннису (Australian Open) сказалось на игре Даниила Медведева в первом круге турнира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Обычно все играют подготовительные турниры к Australian Open, но Даня решил пропустить, - сказал Тарпищев. - Не знаю почему, но, видимо, у него были причины. Поэтому нервная система его не была полностью готова, класс игры от этого немного упал, отсюда нервозность в первом круге. В целом хорошо, что закончилось все успешно. Теперь Дане надо вработаться, пройти пару кругов для появления уверенности и настроя нервной системе".

Медведев вышел во второй круг Australian Open после отказа француза Теренса Атмана от продолжения борьбы. Встреча завершилась при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу Медведева. Во втором круге россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, сыграет с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.