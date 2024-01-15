Москвина поддержала выбор Галлямова и Козловского капитанами команд прыжкового турнира

Спортсмены знают, как поддержать свою команду, отметила заслуженный тренер СССР

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина позитивно смотрит на выбор капитанами команд на чемпионате России по прыжкам представителей парного катания Александра Галлямова и Дмитрия Козловского. Об этом она рассказала ТАСС.

"Позитивно оцениваю такой выбор - парникам не привыкать работать в коллективе. Будет интересно увидеть, как они смогут взаимодействовать со своими командами, вдохновлять их. Это ребята взрослые, с образованием, поэтому они знают, как поддержать свою команду", - сказала Москвина.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 22 января в Москве на "ЦСКА-Арене". В понедельник стало известно, что капитанами команд станут два представителя парного катания. Капитаном первой команды будет победитель командного турнира Олимпиады в Пекине и бронзовый призер в индивидуальном Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной. Капитаном второй команды станет Козловский, являющийся чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира в паре с Александрой Бойковой.