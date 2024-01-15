Чесноков: теннисист Медведев измотал Атмана в матче первого круга Australian Open

Француз отказался продолжать игру в четвертом сете

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев вымотал француза Теренса Атмана в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), поэтому тот отказался продолжать борьбу. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Атман отказался продолжать игру при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу Медведева.

"Необычный получился матч, Медведев не понимал, с кем он играл, как против него действовать. Он думал, что у француза "дыра" слева, а оказалось, что оттуда он очень здорово и надежно играет. Но потом Медведев включился, стал выигрывать, и просто он измотал своего соперника. Чтобы играть против Медведева, нужно быть очень хорошо физически готовым, потому что он затягивает своих соперников в длинные розыгрыши и мало ошибается", - сказал Чесноков.

"Хорошо, что Медведев проиграл тут один сет. Когда выигрываешь легко, психика работает по-другому, потом сложно перестроиться, если начинаешь проигрывать. Здесь же, наоборот, он закалил свою психику, сумел начать матч с начала и показал неплохую игру", - добавил собеседник агентства.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится с 1905 года, сейчас на нем используется покрытие "хард", но до 1988 года спортсмены соревновались на травяных кортах. Призовой фонд в 2024 году составляет более $57,8 млн. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).