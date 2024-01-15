Испанский мотогонщик Фалькон умер после аварии на ралли "Дакар"

Спортсмену было 45 лет

ТАСС, 15 января. Испанский мотогонщик Карлес Фалькон скончался после полученных травм в результате аварии на втором этапе ралли-рейда "Дакар". Об этом сообщила пресс-служба команды TwinTrail Racing, за которую он выступал.

В результате аварии у спортсмена произошел отек мозга, он получил травмы позвоночника, пяти ребер, ключицы и левого запястья. Ранее сообщалось, что спортсмен также пережил остановку сердца.

"В этот понедельник, 15 января, Карлес покинул нас. Медицинская бригада подтвердила, что неврологические повреждения, вызванные остановкой сердечно-легочной деятельности во время аварии, необратимы", - говорится в сообщении.

Фалькон попал в аварию в конце второго этапа соревнований 7 января. На месте ему была оказана необходимая помощь. Спортсмен умер в возрасте 45 лет, он во второй раз участвовал в "Дакаре".