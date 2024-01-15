Российский хоккеист "Колорадо" Ничушкин выбыл на неопределенный срок

Нападающий участвует в программе помощи игрокам НХЛ

ТАСС, 15 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Валерий Ничушкин выбыл на неопределенный срок. Об этом на своей странице в X (ранее Twitter) сообщил журналист Адриан Дейтер.

Отмечается, что хоккеист участвует в программе помощи игрокам НХЛ.

"Это еще не официально, но я слышал, что Валерий Ничушкин снова участвует в программе помощи игрокам НХЛ, выбыв на неопределенный срок", - написал журналист.

Ничушкину 28 лет. В нынешнем сезоне игрок провел 40 матчей в регулярном чемпионате, забросил 22 шайбы и сделал 20 результативных передач. Россиянин является вторым снайпером и четвертым бомбардиром "Колорадо" в нынешнем сезоне.

В апреле Ничушкин покинул расположение "Колорадо" во время серии первого раунда плей-офф НХЛ против "Сиэтла". Как позднее объяснил тренер команды Джаред Беднар, игрок оказался вне состава команды по личным причинам. По информации The Denver Post, в номере Ничушкина перед третьим матчем серии против "Сиэтла" была обнаружена девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения.