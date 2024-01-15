Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА

На награду также претендовали Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Испанец Хосеп Гвардиола, возглавляющий английский "Манчестер Сити", стал лучшим тренером 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония награждения проходит в Лондоне.

В сезоне-2022/23 "Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы выиграл чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов. "Манчестер Сити" впервые победил в Лиге чемпионов, ранее команда один раз доходила до финала, уступив в решающем матче сезона-2020/21 английскому "Челси" (0:1). В августе 2023 года "Манчестер Сити" выиграл Суперкубок УЕФА, в декабре - клубный чемпионат мира.

На награду также претендовали итальянцы Симоне Индзаги (миланский "Интер") и Лучано Спаллетти, который в прошлом сезоне возглавлял "Наполи", летом 2023 года он стал главным тренером сборной Италии. "Наполи" в сезоне-2022/23 впервые с 1990 года стал победителем чемпионата Италии, "Интер" в прошлом сезоне выиграл кубок страны и дошел до финала Лиги чемпионов.

Лучшим тренером в женском футболе признали Сарину Вигман из Нидерландов, которая вместе со сборной Англии заняла второе место на чемпионате мира. Кроме нее, в тройку претендентов вошли испанец Хонатан Хиральдес ("Барселона") и англичанка Эмма Хейз ("Челси"). Хорхе Вильда, который привел сборную Испании к победе на мировом первенстве, не вошел в число номинантов. В настоящее время испанский специалист возглавляет женскую сборную Марокко.