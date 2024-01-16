Футболист Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции за клевету

В октябре 2023 года Жеральд Дарманен заявил, что спортсмен имеет связи с исламистской организацией "Братья-мусульмане"

ТАСС, 16 января. Французский футболист клуба из Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" Карим Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена за то, что тот обвинил его в связях с исламистской организацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство AFP.

В октябре 2023 года Дарманен в эфире телеканала CNEWS заявил, что Бензема "имеет, как всем известно, связи с "Братьями-мусульманами", реагируя на его запись в поддержку жителей сектора Газа. В офисе Дарманена заявили, что на протяжении нескольких лет наблюдают "медленный дрейф позиций Карима Бензема в сторону жесткого ислама" и идеологии "Братьев-мусульман", которая выражается в распространении исламских норм на различные сферы жизни, включая спорт.

Бензема 36 лет, он перешел в "Аль-Иттихад" летом 2023 года. Нападающий провел за команду 20 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. До этого Бензема выступал за испанский "Реал", в составе которого пять раз выиграл Лигу чемпионов и стал обладателем "Золотого мяча" в 2022 году.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.