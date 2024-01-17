Футболист Круговой перейдет из "Зенита" в ЦСКА летом

Данил Круговой подписал с московским клубом соглашение, которое начнет действовать с 4 июня

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Защитник Данил Круговой, выступающий за петербургский футбольный клуб "Зенит", подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28 и начнет действовать с 4 июня. Контракт включает опцию продления на один сезон. Пресс-служба "Зенита" сообщила, что до конца текущего сезона защитник будет выступать за "Зенит-2"

Круговому 25 лет, он перешел в "Зенит" в 2019 году, но сезон-2019/20 провел в аренде в "Уфе", за которую выступал ранее. В составе "Зенита" Круговой трижды стал чемпионом России и четыре раза побеждал в суперкубке страны. В текущем сезоне защитник провел 12 игр в чемпионате России и отметился одной голевой передачей.

После 18 туров "Зенит" набрал 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. ЦСКА с 28 очками располагается на 8-й строчке.