В хоккейном клубе "СКА-Карелия" объяснили обстрел автобуса команды конфликтом на дороге

Автобус команды "СКА-Карелия" во вторник обстрелял пассажир иномарки на шоссе Энтузиастов в Подмосковье

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Автобус молодежного хоккейного клуба "СКА-Карелия" мог подвергнуться нападению после конфликта на дороге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Автобус команды "СКА-Карелия" в среду обстрелял пассажир иномарки на шоссе Энтузиастов в Подмосковье. Предположительно, стрельба велась из травматического пистолета в сторону автобуса, который двигался в попутном направлении. В результате нападения была повреждена левая часть стекла автобуса.

"Никто не пострадал, - сообщили в клубе. - На место происшествия оперативно были вызваны правоохранительные органы, ведется следствие. Команда уже вернулась домой, все в порядке".

"Противоправные действия могут объясняться культурой вождения и никаким образом не связаны с хоккеем и болельщиками. Думаем, что это частный случай - личное восприятие ситуации на дороге водителем легкового автомобиля", - подчеркнули в клубе.

В "СКА-Карелии" отметили, что автобус был арендован для поездки на игру, а его водитель не является сотрудником клуба. "Мы еще не общались с водителем автобуса", - сообщили в пресс-службе.

Во вторник в подмосковной Балашихе хоккеисты "СКА-Карелии" обыграли "Русских витязей" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги.