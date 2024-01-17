Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд стал послом Спартакиады

Всероссийская спартакиада пройдет в пяти регионах с 9 по 18 февраля

ТАСС, 17 января. Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд стал послом Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов 2024 года. Об этом в Telegram-канале сообщил директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов.

Всероссийская спартакиада пройдет в пяти регионах с 9 по 18 февраля.

"Сегодня в центре принимали двукратного олимпийского чемпиона по сноуборду Вика Уайлда. В прошлую субботу на Кубке чемпионов на Воробьевых горах договорились с Виком обсудить его участие в продвижении зимней Спартакиады сильнейших спортсменов, а сегодня могу официально объявить, что один из самых титулованных сноубордистов в истории стал послом главного соревнования российского зимнего сезона. После подписания соглашения обговорили участие Вика в мероприятиях Спартакиады, обсудили вопросы развития сноуборда в России и привлечения детей к занятиям этим видом спорта. В свою очередь Вик рассказал о своей работе с молодыми российскими сноубордистами в разных регионах страны, рад, что все жизненные планы нашего титулованного спортсмена связаны с Россией", - написал Брюсов.

Уайлду 37 лет. До сезона-2011/12 он выступал за сборную США, в мае 2012 года получил российское гражданство. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Уайлд одержал победу в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. На Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.