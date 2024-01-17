В "Нефтехимике" отметили, что потеря очков "Сибири" не должна влиять на настрой хоккеистов

КХЛ сняла с "Сибири" четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Потеря очков "Сибири" в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) не должна повлиять на дальнейший настрой игроков "Нефтехимика" при борьбе за попадание в плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор нижнекамского клуба Игорь Ларионов.

"Это не должно влиять на настрой команды, все надо доказывать в первую очередь своей игрой, работой. Есть факты, которые способствуют этому, и это, наверное, позитивно. А так надеемся только на себя", - сказал Ларионов.

КХЛ сняла с "Сибири" четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров. После снятия очков "Сибирь" опустилась с 8-го на 9-е место в Восточной конференции. У команды из Новосибирска стало 51 очко после 52 матчей. Нижнекамский "Нефтехимик" поднялся на 8-е место таблицы Востока, команда также набрала 51 очко, но опережает "Сибирь" по количеству побед в овертаймах.