Райнхарт превзошел рекорд Буре по длительности голевой серии в матчах НХЛ за "Флориду"

Канадский нападающий отличился в восьмой игре подряд, но его команда уступила дома "Детройту" со счетом 2:3 после овертайма

ТАСС, 18 января. "Флорида" со счетом 2:3 после овертайма проиграла "Детройту" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Детройта" заброшенными шайбами отметились Майкл Расмуссен (32-я минута), Робби Фаббри (47) и Дилан Ларкин (62). У проигравших отличились Сэм Райнхарт (26) и Густав Форслинг (32). Результативную передачу на свой счет записал российский защитник "Флориды" Дмитрий Куликов. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29 и был признан третьей звездой матча. В игре принял участие нападающий "Детройта" Клим Костин, из-за травмы не выступавший с 18 декабря 2023 года.

Райнхарт забил в восьмом матче подряд, установив клубный рекорд по этому показателю. Ранее он принадлежал российскому нападающему Павлу Буре, который отличался в семи встречах кряду в сезоне-2000/01. Райнхарт также забил в меньшинстве во второй встрече подряд, канадец стал лишь вторым игроком в истории "Флориды", кому удалось совершить подобное. До этого в октябре 2009 года в двух матчах подряд в меньшинстве отличался чешский форвард Радек Дворжак.

"Флорида" потерпела третье поражение подряд, команда занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 58 очками в 44 матчах. "Детройт" выиграл третью игру кряду, клуб располагается на третьей позиции в том же дивизионе, набрав 51 очко после 44 встреч. Обе команды проведут следующие матчи в ночь на 20 января по московскому времени: "Флорида" примет "Миннесоту", "Детройт" на выезде сыграет с "Каролиной".

В другом матче игрового дня "Монреаль" в гостях победил "Нью-Джерси" (3:2). Встреча "Баффало" - "Чикаго" была перенесена на следующий день из-за погодных условий в городе Буффало (штат Нью-Йорк, США).