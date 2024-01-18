Бразильский футболист Мантуан не планирует покидать "Зенит" этой зимой

Полузащитник в текущем сезоне провел 22 матча за петербургский клуб

ТАСС, 18 января. Бразильский полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Густаво Мантуан не собирается покидать команду в зимнее трансферное окно. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал агент игрока Луис Фернандо Гарсия.

Ранее журналист Мауро Лусиано сообщил, что Мантуан может перейти в бразильский "Атлетико Минейро" до закрытия трансферного окна.

"Густаво не планирует покидать "Зенит" этой зимой", - сказал Гарсия.

Мантуану 22 года, прошлый сезон он выступал за "Зенит" на правах аренды. Летом 2023 года "Зенит" выкупил у бразильского "Коринтианса" права на футболиста. В нынешнем сезоне полузащитник провел за петербургский клуб 22 матча в различных турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

"Зенит" по итогам 18 тура занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками. Возглавляет таблицу "Краснодар", на счету которого 38 очков.