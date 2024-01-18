Баскетболиста Курбанова дисквалифицировали на три месяца из-за кокаина

Спортсмен отстранен на три месяца

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Трехкратного победителя баскетбольной Евролиги Никиту Курбанова дисквалифицировали на три месяца за употребление кокаина. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В допинг-пробе спортсмена была найдена субстанция S6a (кокаин). Дисквалификация спортсмена будет отсчитываться с 10 января 2024 года с зачетом отбытого срока временного отстранения (20 октября 2023 года). 27 октября Курбанов приостановил карьеру.

Курбанову 37 лет, в составе ЦСКА он выступал с 2002 по 2012 год, после чего вернулся в команду в 2015 году. Баскетболист является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. В период игровой карьеры Курбанов также был игроком казанского УНИКСа, петербургского "Спартака", а также выступал за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". В составе армейцев он трижды становился победителем Евролиги (2006, 2016, 2019) и семь раз - победителем Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016-2019, 2021). В 2019 году он был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.

В составе сборной России Курбанов выиграл чемпионат Европы 2005 года среди игроков до 20 лет. В 2006 году Российская федерация баскетбола признала Курбанова лучшим молодым баскетболистом России, он является мастером спорта страны и награжден орденом Почета.