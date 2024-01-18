Сотников надеется, что "Камаз-мастер" скоро вернется на ралли "Дакар"

В этом году российская команда примет участие в гонке "Шелковый путь"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пилот российской команды "Камаз-мастер" Дмитрий Сотников скучает по участию в ралли-рейде "Дакар" и надеется, что команда в скором времени сможет туда вернуться. Об этом он рассказал, выступая на выставке-форуме "Россия".

"Конечно, мы скучаем по "Дакару", это гонка, где собираются сильнейшие спортсмены мира, и выиграть там очень престижно. Глядя сейчас на то, как проходит гонка, хочется показать, что я умею. Надеюсь, мы вернемся туда в ближайшие годы, мы не вешаем нос. В этом году у нас намечается одна крупная гонка "Шелковый путь", которая по протяженности и сложности ничем не уступает "Дакару", она помогает нам держаться в тонусе", - сказал Сотников.

1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ограничения для пилотов. 28 сентября того же года стало известно, что команда "Камаз-мастер" отказалась подписывать документ FIA для участия в "Дакаре".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.