Тарпищев: Даниил Медведев устроил сам себе нервотрепку во втором круге Australian Open

Российский теннисист обыграл финна Эмиля Руусувуори в пяти сетах

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев устроил себе нервотрепку в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), хотя мог победить более уверенно. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В четверг Медведев со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0 обыграл финна Эмиля Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

"Дане не надо было самому себе устраивать такую нервотрепку, чтобы спокойно проходить без нервов в следующий круг. Надо было второй сет выигрывать и доводить матч до победы, а так получился напряженный матч. Почему так произошло? Видимо, что-то не тщательно подготовлено было, может, обувь, надо будет узнавать детали", - сказал Тарпищев.

В третьем круге Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.