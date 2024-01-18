Теннисист Медведев рассказал, что вышел на матч с Руусувуори уже уставшим

Россиянин обыграл финна в пяти сетах, отыгравшись со счета 0-2

СИДНЕЙ, 18 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев был вынужден несколько раз разминаться перед матчем второго круга Australian Open против финна Эмиля Руусувуори и поэтому вышел на корт уже уставшим. Об этом Медведев рассказал в послематчевом интервью.

Медведев обыграл финна со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. Игра прошла на "Род Лейвер - Арене" и завершилась около 03:40 по местному времени. Перед ней на этом корте россиянка Анна Блинкова победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину - 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Они провели самый долгий тай-брейк в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде (42 очка).

"Девушки перед нами играли тай-брейк минут 35. В теннисе ты никогда не знаешь, когда пойти поесть, когда - разминаться. Все это я сделал слишком рано - думал, что их матч закончится быстрее, что тай-брейк будет быстрее. Поэтому мне пришлось разминаться несколько раз, и когда я вышел на корт, уже был уставшим", - сказал Медведев.

"Эмиль в начале матча был готов лучше, но я рад, что справился с трудностями, хотя было очень тяжело", - добавил российский теннисист.

В третьем круге Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.