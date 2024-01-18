"Нефтехимик" прервал пятиматчевую победную серию московского "Динамо" в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" в гостях со счетом 2:1 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 4 526 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Сетдиков (24-я минута) и Дмитрий Соколов (39). У "Динамо" отличился Джордан Уил (19). "Нефтехимик" прервал пятиматчевую победную серию столичного клуба.

Андрей Скопинцев провел 474-й матч в качестве ассистента главного тренера "Динамо" и установил новый рекорд клуба по этому показателю. Скопинцев превзошел достижение Юрия Очнева (473 матча). Скопинцев работает в тренерском штабе "Динамо" с 2019 года, ранее он входил в тренерский штаб команды с 2015 по 2018 год.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 72 очка в 52 играх. "Нефтехимик" идет восьмым на Востоке с 53 очками после 54 встреч. В следующем матче бело-голубые 20 января примут минское "Динамо", "Нефтехимик" на следующий день примет владивостокский "Адмирал".

В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" на выезде со счетом 4:2 победил новосибирскую "Сибирь", которая провела первую встречу после присуждения клубу четырех технических поражений из-за нарушения лимита на легионеров. Казанский "Ак Барс" на своем льду обыграл тольяттинскую "Ладу" (5:1), подмосковный "Витязь" в гостях был сильнее нижегородского "Торпедо" (2:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 51 29 4 1 3 1 13 133-100 72 2 Динамо М 52 25 6 3 1 3 14 162-121 72 3 СКА 52 29 2 3 1 1 16 165-109 70 4 Спартак 53 28 3 0 3 4 15 182-150 69 5 Торпедо 52 25 3 2 2 1 19 150-131 63 6 Северсталь 51 22 0 4 3 4 18 154-142 59 7 ЦСКА 51 23 2 1 0 4 21 145-120 56 8 Динамо Мн 51 18 4 1 2 3 23 136-138 51 9 Витязь 52 12 3 2 3 3 29 110-179 40 10 Куньлунь РС 54 9 4 4 2 4 31 121-184 40 11 Сочи 52 12 1 2 0 6 31 127-199 36