18 января, 18:36
КХЛ

"Нефтехимик" прервал пятиматчевую победную серию московского "Динамо" в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" в гостях со счетом 2:1 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 4 526 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Сетдиков (24-я минута) и Дмитрий Соколов (39). У "Динамо" отличился Джордан Уил (19). "Нефтехимик" прервал пятиматчевую победную серию столичного клуба.

Андрей Скопинцев провел 474-й матч в качестве ассистента главного тренера "Динамо" и установил новый рекорд клуба по этому показателю. Скопинцев превзошел достижение Юрия Очнева (473 матча). Скопинцев работает в тренерском штабе "Динамо" с 2019 года, ранее он входил в тренерский штаб команды с 2015 по 2018 год.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 72 очка в 52 играх. "Нефтехимик" идет восьмым на Востоке с 53 очками после 54 встреч. В следующем матче бело-голубые 20 января примут минское "Динамо", "Нефтехимик" на следующий день примет владивостокский "Адмирал".

В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" на выезде со счетом 4:2 победил новосибирскую "Сибирь", которая провела первую встречу после присуждения клубу четырех технических поражений из-за нарушения лимита на легионеров. Казанский "Ак Барс" на своем льду обыграл тольяттинскую "Ладу" (5:1), подмосковный "Витязь" в гостях был сильнее нижегородского "Торпедо" (2:1).

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1

Локомотив

51

29

4

1

3

1

13

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72

2

Динамо М

52

25

6

3

1

3

14

162-121

72

3

СКА

52

29

2

3

1

1

16

165-109

70

4

Спартак

53

28

3

0

3

4

15

182-150

69

5

Торпедо

52

25

3

2

2

1

19

150-131

63

6

Северсталь

51

22

0

4

3

4

18

154-142

59

7

ЦСКА

51

23

2

1

0

4

21

145-120

56

8

Динамо Мн

51

18

4

1

2

3

23

136-138

51

9

Витязь

52

12

3

2

3

3

29

110-179

40

10

Куньлунь РС

54

9

4

4

2

4

31

121-184

40

11

Сочи

52

12

1

2

0

6

31

127-199

36

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

53

26

6

2

3

3

13

167-134

74

2

Авангард

51

23

9

3

0

3

13

152-128

73

3

Салават Юлаев

52

28

3

1

2

2

16

153-112

68

4

Автомобилист

54

21

5

4

3

3

18

133-123

66

5

Лада

54

21

2

3

2

9

17

135-136

63

6

Ак Барс

52

23

6

1

0

2

20

131-112

62

7

Трактор

53

22

5

1

2

4

19

139-124

62

8

Нефтехимик

54

17

4

1

4

5

23

124-163

53

9

Сибирь

53

16

2

3

3

6

23

118-142

51

10

Амур

51

17

2

2

5

3

22

115-133

50

11

Барыс

51

10

4

5

2

4

26

117-157

44

12

Адмирал

51

9

3

3

6

5

25

107-145

41

  

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