"Нефтехимик" прервал пятиматчевую победную серию московского "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" в гостях со счетом 2:1 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене" в присутствии 4 526 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Никита Сетдиков (24-я минута) и Дмитрий Соколов (39). У "Динамо" отличился Джордан Уил (19). "Нефтехимик" прервал пятиматчевую победную серию столичного клуба.
Андрей Скопинцев провел 474-й матч в качестве ассистента главного тренера "Динамо" и установил новый рекорд клуба по этому показателю. Скопинцев превзошел достижение Юрия Очнева (473 матча). Скопинцев работает в тренерском штабе "Динамо" с 2019 года, ранее он входил в тренерский штаб команды с 2015 по 2018 год.
"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 72 очка в 52 играх. "Нефтехимик" идет восьмым на Востоке с 53 очками после 54 встреч. В следующем матче бело-голубые 20 января примут минское "Динамо", "Нефтехимик" на следующий день примет владивостокский "Адмирал".
В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" на выезде со счетом 4:2 победил новосибирскую "Сибирь", которая провела первую встречу после присуждения клубу четырех технических поражений из-за нарушения лимита на легионеров. Казанский "Ак Барс" на своем льду обыграл тольяттинскую "Ладу" (5:1), подмосковный "Витязь" в гостях был сильнее нижегородского "Торпедо" (2:1).
1
Локомотив
51
29
4
1
3
1
13
133-100
72
2
Динамо М
52
25
6
3
1
3
14
162-121
72
3
СКА
52
29
2
3
1
1
16
165-109
70
4
Спартак
53
28
3
0
3
4
15
182-150
69
5
Торпедо
52
25
3
2
2
1
19
150-131
63
6
Северсталь
51
22
0
4
3
4
18
154-142
59
7
ЦСКА
51
23
2
1
0
4
21
145-120
56
8
Динамо Мн
51
18
4
1
2
3
23
136-138
51
9
Витязь
52
12
3
2
3
3
29
110-179
40
10
Куньлунь РС
54
9
4
4
2
4
31
121-184
40
11
Сочи
52
12
1
2
0
6
31
127-199
36
1
Металлург
53
26
6
2
3
3
13
167-134
74
2
Авангард
51
23
9
3
0
3
13
152-128
73
3
Салават Юлаев
52
28
3
1
2
2
16
153-112
68
4
Автомобилист
54
21
5
4
3
3
18
133-123
66
5
Лада
54
21
2
3
2
9
17
135-136
63
6
Ак Барс
52
23
6
1
0
2
20
131-112
62
7
Трактор
53
22
5
1
2
4
19
139-124
62
8
Нефтехимик
54
17
4
1
4
5
23
124-163
53
9
Сибирь
53
16
2
3
3
6
23
118-142
51
10
Амур
51
17
2
2
5
3
22
115-133
50
11
Барыс
51
10
4
5
2
4
26
117-157
44
12
Адмирал
51
9
3
3
6
5
25
107-145
41