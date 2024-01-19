Кучеров преодолел отметку в 500 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий "Тампы" отличился тремя точными пасами в матче против "Миннесоты" и стал первой звездой встречи

ТАСС, 19 января. "Тампа" со счетом 7:3 победила "Миннесоту" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" шайбы забросили Виктор Хедман (7-я минута), Энтони Чирелли (21, 58), Валттери Мереля (24), Брейден Пойнт (33), Стивен Стэмкос (42) и Майки Эйссимонт (47). В составе проигравшей команды авторами голов стали Йоэль Эрикссон Эк (6), Марко Росси (31) и Джейкоб Миддлтон (40). Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов сделал результативную передачу, вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров записал на свой счет три передачи и стал первой звездой матча. Россиянин довел количество результативных пасов в регулярных чемпионатах НХЛ до 500. Кучеров стал девятым россиянином, который смог достичь данной отметки. На восьмом месте располагается Александр Могильный (559), завершивший карьеру, лидером является нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (779).

"Тампа" одержала четвертую победу подряд, команда занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 51 очко по итогам 45 матчей. "Миннесота" располагается на седьмой строчке Центрального дивизиона с 41 очком после 44 встреч. "Тампа" в следующем матче встретится на выезде против "Баффало" вечером 20 января по московскому времени. "Миннесота" в ночь на 20 января по московскому времени сыграет в гостях против "Флориды".

В других матчах игрового дня "Бостон" дома обыграл "Колорадо" (5:2), "Даллас" в гостях проиграл "Филадельфии" (1:5). "Баффало" дома победил "Чикаго" (3:0), этот матч должен был состоятся на день раньше, но был перенесен из-за непогоды. "Оттава" на своем льду обыграла "Монреаль" (6:2). В составе хозяев гол забил нападающий Владимир Тарасенко, две результативные передачи сделал защитник Артем Зуб.