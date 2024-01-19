Фигуристы Мухортова и Евгеньев не выступят на чемпионате России по прыжкам из-за болезни

Анастасия Мухортова отметила, что не может приступить к тренировкам

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в соревнованиях спортивных пар, не смогут принять участие в чемпионате России по прыжкам из-за болезни партнерши. Об этом ТАСС сообщила Мухортова.

"Я заболела сразу после чемпионата России. Мы надеялись, что успеем подготовиться к прыжковому турниру, но я все еще не могу вылечиться и приступить к тренировкам, поэтому мы вынуждены сняться", - сказала Мухортова.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве на "ЦСКА-Арене".

Мухортовой 20 лет, Евгеньеву - 22. На прошедшем в декабре чемпионате России пара заняла шестое место.