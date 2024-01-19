Карлос Сайнс - старший в четвертый раз стал победителем "Дакара" в зачете внедорожников

Второе место занял бельгиец Гийом де Мевьюс, третье - француз Себастьян Лёб

ТАСС, 19 января. Испанский гонщик Карлос Сайнс - старший выиграл общий зачет среди внедорожников на ралли-рейде "Дакар". Соревнования прошли в Саудовской Аравии.

По итогам 12 этапов испанец показал результат 48 часов 15 минут и 18 секунд. Второе место занял бельгиец Гийом де Мевьюс (отставание - 1:20.25). Тройку лучших замкнул девятикратный чемпион мира по ралли француз Себастьян Лёб (+1:25.12).

Сайнсу 61 год, гонщик в четвертый раз стал победителем "Дакара" в зачете внедорожников. Ранее он побеждал в 2010, 2018 и 2020 годах. Сайнс вышел на третье место по этому показателю, сравнявшись с финном Ари Ватаненом. Больше побед одержали только Нассер Аль-Аттия из Катара (5 раз), выигравший соревнования в 2023 году, и француз Стефан Петерансель (8).

"Дакар" проходил с 6 по 19 января. Общая дистанция ралли составила 7 923 км, из них 4 676 км - скоростные участки. "Дакар" проходит ежегодно с 1979 года.

В 2022 году из-за ситуации на Украине Международная автомобильная федерация разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов. Российская команда "Камаз-мастер", отказавшаяся подписывать документ, пропустила вторые соревнования подряд. Коллектив из России является 19-кратным победителем соревнований.