В "Оренбурге" заявили, что обеспокоены судебным разбирательством в отношении Томпсона

В Чили полузащитник обвиняется в насилии над девушкой

ТАСС, 19 января. Футбольный клуб "Оренбург" обеспокоен продолжающимся судебным разбирательством в отношении чилийского полузащитника Хорди Томпсона. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал президент "Оренбурга" Василий Еремякин.

Ранее спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил о том, что клуб договорился взять 19-летнего игрока клуба "Коло-Коло" в аренду. В Чили в отношении футболиста продолжается судебный процесс, полузащитник обвиняется в насилии над бывшей девушкой.

"Если бы его поступок был из ряда вон выходящий, то чилийские правоохранительные органы не позволили бы ему выехать и освободить его под залог, - сказал Еремякин. - Идет разбирательство, что и как было на самом деле. Совершать нехорошие действия в отношении женщин плохо. Нас это тоже беспокоит, поэтому мы берем его в аренду до конца сезона. Будем воспитывать".

"Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 15 очков в 18 матчах.