СМИ: финал чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в Далласе

Отмечается, что стадион в Далласе за право принять финал чемпионата мира обошел арену в Нью-Джерси

ТАСС, 19 января. Финальный матч чемпионата мира по футболу в 2026 году состоится на стадионе в Далласе (штат Техас, США). Об этом сообщает телеканал ESPN.

Встреча пройдет на домашнем стадионе команды Национальной футбольной лиги (NFL) "Даллас Ковбойз" - AT&T Stadium. Максимальная вместимость арены - 105 тыс. зрителей. Стадион был сдан в эксплуатацию в 2009 году и оценивается в $1,3 млрд.

Отмечается, что стадион в Далласе за право принять финал чемпионата мира обошел арену в Нью-Джерси - MetLife Stadium, на которой проводят матчи клубы NFL "Нью-Йорк Джайентс" и "Нью-Йорк Джетс".

Чемпионат мира 2026 года пройдет на территории США, Канады и Мексики. Финал состоится 19 июля.