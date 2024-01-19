Дмитрий Комбаров возглавил вторую команду "Спартака"

Команда будет заявлена для участия во Второй лиге со следующего сезона

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Дмитрий Комбаров назначен на пост главного тренера второй команды московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

О сроках контракта Комбарова со "Спартаком-2" не сообщается.

Комбарову 36 лет, с 2022 года он возглавлял петербургскую "Звезду". В период игровой карьеры Комбаров выступал за "Спартак" с 2010 по 2019 год, в составе команды он провел 274 матча, забил 26 голов и отдал 42 голевые передачи. Вместе с красно-белыми Комбаров стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны в 2017 году. Также в чемпионате России Комбаров выступал за самарские "Крылья Советов" и столичное "Динамо", с которым в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата страны.

В составе сборной России Комбаров выступал с 2012 по 2018 год, провел 42 матча, забил 2 гола и отдал 10 голевых передач.

Проект "Спартак-2" был создан в 2013 году, 23 мая 2022 года красно-белые объявили о закрытии второй команды в целях сокращения расходов. С 2015 года она выступала во втором по силе дивизионе чемпионата страны, в сезоне-2021/22 "Спартак-2" занял седьмое место в турнирной таблице. В декабре "Спартак" объявил о возрождении второй команды, которая будет заявлена для участия в Леон - Второй лиге начиная со следующего сезона. Команда будет выступать под названием "Спартак-2".