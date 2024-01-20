Врач "Спартака" рассказал, что футболисты вернулись из отпуска без проблем с лишним весом

Футболисты "Спартака" в субботу прошли медицинское обследование перед началом подготовки к весенней части чемпионата

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" не набрали лишнего веса за время паузы в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом журналистам сообщил главный врач команды Кирилл Козлов.

В субботу футболисты "Спартака" прошли медицинское обследование перед началом подготовки к весенней части чемпионата.

"Ребята заблаговременно получают индивидуальную программу. Ни у кого проблем с жировой массой нет. Не исключено, что кто-то будет заниматься по индивидуальной программе", - сказал Козлов.

Главный врач "Спартака" отметил хорошее состояние капитана команды Георгия Джикии. "Он отлично выглядит. Отдохнувший, похудевший. Он активно работает с диетологом, он отличный пример, как приводить себя в форму", - подчеркнул Козлов.

22 января "Спартак" отправится на первый сбор в ОАЭ.