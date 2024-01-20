Павлюченкова снялась с парного разряда Australian Open из-за травмы

Россиянка должна была сыграть в паре с соотечественницей Вероникой Кудерметовой в матче второго круга

ТАСС, 20 января. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова из-за травмы отказалась от участия в Australian Open в парном разряде. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В воскресенье Павлюченкова в паре с соотечественницей Вероникой Кудерметовой должна была сыграть во втором круге парного разряда турнира. В одиночном разряде спортсменки также завершили выступление на турнире: Павлюченкова дошла во второго круга, Кудерметова проиграла в первом.

"К сожалению, из-за травмы живота, которую я получила в последнем матче турнира в Аделаиде, мне пришлось отказаться от соревнований в парном разряде вместе с Вероникой. Мне бы хотелось быть в лучшей форме на Открытом чемпионате Австралии, но всегда есть следующий раз. Время перезагрузиться и восстановиться для следующих турниров", - написала Павлюченкова.

Павлюченковой 32 года, она занимает 46-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде и 123-е в парном. На счету россиянки 12 титулов под эгидой организации в одиночном разряде и 6 - в паре. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема в одиночном разряде - выход в финал Roland Garros 2021 года, парных соревнованиях она не проходила дальше четвертьфинала. В 2021 году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующими победительницами в парном разряде являются представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Катерина Синякова. Соревнования в парном разряде выигрывали россиянки Анна Курникова (1999, 2002), Светлана Кузнецова (2005, 2012), Вера Звонарева (2012).