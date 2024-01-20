Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист в трех сетах победил представителя Канады Феликса Оже-Альяссима

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима в матче третьего круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу Медведева, выступающего на турнире под 3-м номером. Оже-Альяссим получил 27-й номер посева. В четвертом круге россиянин сыграет с португальцем Нуно Боржешем (без номера посева).

Всего в четвертый круг соревнований в одиночных разрядах вышло шесть представителей России: Мирра Андреева, Мария Тимофеева, Анна Калинская, Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году. В том же году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Оже-Альяссиму 23 года, он располагается на 30-й строчке мирового рейтинга. Спортсмен побеждал на пяти турнирах ATP. В 2021 году канадец вышел в полуфинал US Open, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема. В 2022 году в составе национальной сборной Оже-Альяссим выиграл кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).