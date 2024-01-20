Фигуристка Мишина спокойно отреагировала на третье место на прыжковом чемпионате России

Победителями в соревнованиях спортивных пар стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире в парном катании фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, спокойно отреагировала на третье место на прыжковом чемпионате России. Об этом она сообщила журналистам.

В полуфинале соревнований Мишина и Галлямов уступили паре Елизавета Осокина - Артем Грицаенко, которая в итоге выиграла чемпионат. Мишина и Галлямов в туре исполнили каскад из тройного сальхова и двойного акселя, тройной подкрут и тройной выброс, на котором Мишина допустила помарку на приземлении. Мишина и Галлямов получили от судей 22,93 балла, у Осокиной и Грицаенко - 23,03.

"Правила турнира отличаются от обычных соревнований, каждая ошибка дорого стоит. Туры не суммируются, исправить ситуацию уже не получается. Ошибки вылезают сразу, их сразу видно по баллам. Поэтому и происходят вылеты, - сказала Мишина. - Для меня ощущения соревнований не было - очень похоже на тренировочный процесс - мы постоянно тренируем связки, для нас это не было необычным. Проиграли с небольшим отрывом, стали третьими, ничего страшного".

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве на "ЦСКА-Арене".