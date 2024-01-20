Фигуристы Козловский и Галлямов обещали не драться на чемпионате России по прыжкам

Спортсмены являются капитанами команд на турнире

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Давнишние соперники по соревнованиям спортивных пар фигуристы Дмитрий Козловский и Александр Галлямов обещали в командном турнире на чемпионате России по прыжкам обойтись без драки. Об этом рассказали журналистам после выступления в личном турнире.

Победу в личном турнире одержала пара Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко, вторыми стали Александра Бойкова и Козловский, бронзовые медали завоевали Анастасия Мишина и Галлямов, а также Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Козловский и Галлямов являются капитанами команд на турнире.

"В планах драки нет", - заверил Козловский.

"Чтобы не держали нас семеро", - в свою очередь добавил Галлямов.

"У нас очень интересное соперничество, мы сильные спортсмены, у нас потрясающие партнерши, мы уже взрослые, с определенными регалиями. Мне кажется, вокруг таких фигур и должно строиться противостояние", - отметил Козловский.

Чемпионат России по прыжкам проходит в Москве и завершится командным турнирном 21 января.