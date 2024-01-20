Чикмарева и Янченков заявили, что не показали себя в полной мере на турнире по прыжкам

Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков заняли третье место на чемпионате России по прыжкам в соревнованиях спортивных пар

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков не сумели показать себя в полной мере на чемпионате России по прыжкам. Об этом спортсмены заявили журналистам.

В соревнованиях спортивных пар победу одержали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третьими - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Чикмарева и Янченков.

"Очень необычные эмоции, то ли соревнования, то ли шоу, непонятно", - сказала Чикмарева.

"Прекрасная организация и турнир, было приятно тут выступать. Все нравится, но не получилось показать себя в полной мере, были небольшие ошибки, они здесь много стоят", - отметил Янченков.

Чикмарева и Янченков являются бронзовыми призерами чемпионата России 2024 года.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве на "ЦСКА-Арене".