Чемпионы России по прыжкам Осокина и Грицаенко признались, что ехали в Москву "покататься"

Спортсмены стали победителями турнира с результатом 28,25 балла

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Первые в истории чемпионы России по прыжкам в парном катании Елизавета Осокина и Артем Грицаенко ехали на турнир в Москву "покататься". Об этом они рассказали журналистам по окончании индивидуального турнира спортивных пар.

"Мы первые в истории? Прикольно, но чемпионат еще не закончился. Хотелось бы и на чемпионате России выступать достойно. Прилетим со Спартакиады и будем готовиться к следующему, - рассказал Грицаенко. - Мы уже пошутили про компенсацию за чемпионат России, но я стараюсь забыть тот день (на чемпионате России у фигуриста порвался шнурок, и спортсмены не смогли претендовать на высокие места - прим. ТАСС). Сюда мы ехали покататься, и это как минимум весело".

В финале победители показали результат 28,25 балла. Второе место заняли чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (21,34 балла). Победители Олимпийских игр в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов остановились на стадии полуфинала. Вместе с ними бронзовыми призерами турнира стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Индивидуальный турнир спортивных пар впервые был включен в программу соревнований.