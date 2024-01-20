Призер чемпионата России по прыжкам фигурист Попов не ожидал выхода в финал

Попов занял второе место

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по прыжкам фигурист Иван Попов не ожидал от себя попадания в финал соревнований. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В соревнованиях мужчин победу одержал Арсений Федотов, набрав в финале 71,75 балл, Попов занял второе место - 66,61, третьим стал Лев Лазарев (52,25).

"Крутой формат соревнований - соревнуемся в том, кто что умеет. В первый раз я даже отборочные не прошел, а на этот раз получилось пройти в финал, и это неожиданно для меня - перед этим стартом я готовился всего три дня из-за болезни", - сказал Попов.

19-летний Попов на вопрос журналистов о том, кому легче прыгать - юным, как 14-летний Федотов или 14-летний Лазарев, или более взрослым фигуристам, ответил: "Взрослым тяжелее, конечно, - и рост выше, и вес больше. А маленькие пацаны восстанавливаются чуть быстрее, чем мы, поэтому было немножко тяжело".