Лазарев заявил, что его не задели "звуки неудачи" в квалификации турнира по прыжкам

Падение фигуристов на лед в квалификации сопровождалось "звуком неудачи"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фигуриста Льва Лазарева не задели "звуки неудачи" при падении в квалификации чемпионата России по прыжкам. Об этом спортсмен заявил журналистам.

В соревнованиях мужчин победу одержал Арсений Федотов, набрав в финале 71,75 балла, второе место занял Иван Попов (66,61), третье - Лев Лазарев (52,25). Падение фигуристов на лед в квалификации сопровождалось "звуком неудачи".

"Мне понравился турнир, у меня никогда не было соревнований, где несколько этапов в один день, это здорово и волнительно. В прошлом году не получилось отборочный этап пройти, я очень рад, что в этот раз дошел до финала. Я не думал о результатах, я думал о том, что я буду прыгать и как", - поделился Лазарев.

"Я не заметил трудностей со временем, перед квалификацией я думал, что не успею прыгнуть четыре прыжка, но мне не пришлось их делать, мне было трудно перед финалом, так как разминка была две минуты. Я сделал первый каскад, хотел сделать каскад с дупелем (двойной аксель - прим. ТАСС), хорошо сделал, а затем зачем-то упал. Меня звуки в квалификации никак не задели, это было после последнего прыжка, это был флип, он не очень стабильный. Я не знал, что завтра попаду в командный [турнир] до этой секунды, у меня нет предпочтений, как пойдет, я в принципе рад, что отобрался", - добавил спортсмен.

Лазареву 14 лет. Он победил на одном этапе юниорского Гран-при в текущем сезоне. Также он является серебряным призером первенства России 2023 года.

Чемпионат России по прыжкам завершится 21 января командным турниром.