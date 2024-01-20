Чесноков назвал комфортной победу теннисиста Медведева над Оже-Альяссимом

Россиянин обыграл канадца в трех сетах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев втянул в длинные розыгрыши канадца Феликса Оже-Альяссима в матче третьего круга Australian Open и одержал комфортную победу. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу россиянина.

"Здесь особо и комментировать нечего, очень хорошая и комфортная победа. Медведев втянул Оже-Альяссима в длинные розыгрыши и просто срезал его под корень. Даже когда канадец сделал брейк в первом сете, я не видел, за счет чего он мог бы дальше выиграть. Даниил выглядел так свежо, будто не было матча до поздней ночи во втором круге", - сказал Чесноков.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).