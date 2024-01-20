Ученица Тутберидзе Базылюк впервые исполнила на публике каскад с двумя четверными прыжками

Фигуристка после окончания чемпионата России по прыжкам вне соревновательного зачета исполнила четверной сальхов-ойлер-четверной сальхов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Победительница чемпионата России по прыжкам фигуристка Маргарита Базылюк впервые в женском одиночном катании исполнила каскад с двумя четверными прыжками в присутствии зрителей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Базылюк после окончания турнира вне соревновательного зачета исполнила четверной сальхов-ойлер-четверной сальхов. В официальных соревнованиях среди одиночниц никто не делал каскад из двух четверных прыжков.

Базылюк 12 лет. Она тренируется под руководством Этери Тутберидзе.