Базылюк пока не планирует вставлять каскад из двух четверных сальховов в программу

После объявления оценок на чемпионате России по прыжкам спортсменка, которая несколько раз исполнила в финале четверной сальхов, выполнила каскад из этих прыжков

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фигуристка Маргарита Базылюк, исполнившая в субботу вне зачета на чемпионате России по прыжкам уникальный для женского одиночного катания каскад из двух четверных сальховов через ойлер, пока не планирует вставлять его в программу. Об этом она рассказала журналистам после победы в личном турнире чемпионата.

Базылюк стала победительницей чемпионата России по прыжкам. После объявления оценок спортсменка, которая несколько раз исполнила в финале четверной сальхов, выполнила каскад из этих прыжков. В официальных соревнованиях среди одиночниц никто не делал каскад из двух четверных прыжков.

"Я этот каскад делала на вечерней тренировке два раза, и все. На тренировках получалось, поэтому с пустой головой пошла, и получилось. Я бы очень хотела показать его на соревнованиях, но мне кажется, что лучше сделать сольные два сальхова, ты получишь за них больше. Я уже использую два прыжка, получается", - сказала Базылюк.

"Хочу поблагодарить всех, кто присутствовал на этих соревнованиях, - вы меня очень поддерживали. Я бы хотела, чтобы таких соревнований было больше. После первого раунда ты выходишь и снова заходишь на лед, потом снова уходишь и заходишь - эмоционально ты устал, но в ногах чувствуешь - да, ты еще можешь", - отметила спортсменка.

На вопрос о планах на командный турнир Базылюк ответила: "Я сейчас живу одним днем, так что на завтра ничего не планировала. Хотела отобраться сегодня, и все. Для меня нужно было сделать все свое".

Чемпионат России по прыжкам завершится в воскресенье командным турниром.