Петросян призналась, что очень устала в финале личного чемпионата России по прыжкам

По словам спортсменки, она потеряла много сил на исполнение элементов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян устала в финальном туре прыжкового турнира больше, чем после проката произвольной программы. Об этом она рассказала журналистам.

В чемпионате России по прыжкам у женщин победу одержала Маргарита Базылюк, набрав 70,29 балла, второе место заняла Петросян (58,89), третье - Елена Костылева (54,69).

"Я рада, что закончился личный турнир, мы много потеряли сил, но и много позитивных эмоций получили. За последний этап, где мы по пять каскадов делали, я устала больше, чем за произвольную программу - бегала из одного конца в другой, пытаясь добавить элементы. Мне интересно было участвовать в этих соревнованиях. В том году меня на нем не было, к сожалению, и это новое для меня мероприятие", - рассказала Петросян.

"Благодарю публику, мою маму и тренеров, которые нас поддерживали и подгоняли, чтобы мы успели сделать все элементы, - добавила она. - А также Федерацию фигурного катания на коньках России, которая создает турниры, на которых мы можем показывать, что у нас спортсмены лучшие в мире".

Чемпионат России по прыжкам завершится в воскресенье командным турниром. "Надеюсь, получим завтра еще больше эмоций, думаю, будет интересно и громко. У нас два очень веселых, позитивных и поддерживающих капитана. Неважно, в какую команду попаду, буду делать свой максимум. Все мои предыдущие команды были "красные". Может, традиция продолжится, может, нет", - сказала фигуристка.

Петросян 16 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе. Фигуристка выиграла чемпионат России 2024 года. Также Петросян становилась призером юниорских этапов международной серии Гран-при. В нынешнем сезоне фигуристка выиграла этапы Гран-при России в Уфе и Омске.