Фигуристка Костылева заявила, что нельзя останавливаться после болезненного падения

Занявшая третье место на чемпионате России по прыжкам Костылева продолжила выступление в финале после болезненного падения

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. После неудачного и болезненного падения с прыжка нельзя останавливаться. Такое мнение журналистам высказала фигуристка Елена Костылева.

На чемпионате России по прыжкам среди женщин победу одержала Маргарита Базылюк, набрав 70,29 балла, второе место заняла Аделия Петросян (58,89), третье - Елена Костылева (54,69). Костылева продолжила выступление в финале после болезненного падения.

"Естественно, для меня выступать на таких соревнованиях - это огромный опыт. Это очень классно, когда ты выступаешь и тебя поддерживает зал. Я участвую в подобном первый раз, мне очень понравилось", - сказала Костылева.

Фигуристка ответила на вопрос, как нашла силы продолжить выступление после болезненного падения после четверного сальхова: "Я не знаю, силы сами приходят, особенно на соревнованиях, на каком-то адреналине делаешь. Ты не можешь остановиться после болезненного падения, должен поехать и сделать. Мне очень интересно, как будет в командном турнире, думаю, завтра будет очень круто", - добавила спортсменка.

Чемпионат России по прыжкам завершится в воскресенье командным турниром.