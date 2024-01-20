Рекорды на бис. Базылюк завершила личный чемпионат России по прыжкам уникальным каскадом

Фигуристы Маргарита Базылюк, Арсений Федотов и спортивная пара Елизавета Осокина и Артем Грицаенко выиграли личный турнир чемпионата России по прыжкам

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фигуристы Маргарита Базылюк, Арсений Федотов и спортивная пара Елизавета Осокина и Артем Грицаенко стали победителями индивидуального турнира чемпионата России по прыжкам. Личный турнир оценивался по системе Международного союза конькобежцев (ISU), соревнования прошли в формате "на вылет", в каждом туре два спортсмена или две пары состязались в исполнении набора прыжковых элементов.

Уровню участниц женского прыжкового турнира могли бы позавидовать звезды мирового фигурного катания - спортсменки одна за одной штамповали четверные прыжки, а зрителям вне зачета удалось увиделись даже уникальный каскад четверной сальхов - ойлер - четверной сальхов в исполнении Базылюк, 12-летней ученицы Этери Тутберидзе.

Действующая чемпионка России Аделия Петросян успешно начала турнир, исполнив два четверных тулупа, в полуфинале зрители увидели уже и четверной флип. В финале Петросян, как и многие участницы, исполнила сложнейший каскад из пяти прыжков. Сюрпризом для многих стал выход в полуфинал юной костромички Екатерины Кольцовой, которая исполняла каскады из тройного лутца и тройного тулупа.

Неожиданным стало противостояние опытной ученицы Евгения Плющенко Софьи Муравьевой и совсем юной Елены Костылевой. Муравьева безошибочно исполнила свой контент - два тройных акселя (один из них в каскаде) и тройной лутц - тройной тулуп - тройной тулуп. Однако контент Костылевой оказался сильнее - четверной сальхов - тройной тулуп - двойной аксель, четверной сальхов - двойной аксель и тройной лутц, она выиграла в полуфинале с преимуществом в 5,5 балла.

Когда не можешь остановиться

В финале подопечные Этери Тутберидзе Петросян и Базылюк, а также Елена Костылева подарили зрителям целую россыпь сложнейших прыжков, каскадов и комбинаций, каждая выжимала из себя максимум. Петросян исполнила четверной флип, четверной флип в каскаде из пяти прыжков и два четверных тулупа. После турнира она призналась, что в финале устала больше, чем обычно в произвольной программе. Костылева также пошла на сложнейший каскад: четверной сальхов в каскаде из пяти прыжков. Фигуристка не остановилась и пошла на второй прыжок в четыре оборота и болезненно упала на лед, но продолжила выступление. Позже она объяснила: "Ты не можешь остановиться после болезненного падения, должен поехать и сделать". Завершила она соревнования четверным сальховом в секвенции с двойным акселем.

Последней на лед вышла Базылюк. Первым элементом она исполнила четверной тулуп, а затем пошла на невероятно сложный каскад из пяти тулупов, один из которых четверной. Весь зал охнул, когда на вид хрупкая фигуристка поехала исполнять каскад из двух четверных сальховов, чего раньше не исполняла ни одна спортсменка. Базылюк не удалось приземлить второй прыжок, но останавливаться она не собиралась - после объявления результатов спортсменка вне зачета снова пошла на сложнейший каскад и сделала его безупречно. Удачную попытку фигуристка объяснила так: "На тренировках получалось, поэтому с пустой головой пошла, и получилось".

И рост выше, и вес больше

В соревнованиях мужчин победу одержал еще один воспитанник команды Этери Тутберидзе 14-летний Арсений Федотов. Выступление спортсмена было безупречным в каждом туре - в первом он выбил из борьбы победителя прошлогоднего чемпионата Григория Федорова, затем не оставил шансов двукратному чемпиону России Евгению Семененко. В финале ему противостояли еще один 14-летний уникум мужского российского одиночного катания Лев Лазарев, а также открытие этого турнира 19-летний Иван Попов, который тренируется под руководством Ирины Смирновой.

Как бы уверенно ни выглядели прыжки Федотова, итог финала предсказать было невозможно, но тон фигурист этому противостоянию задал мощный - каскад из четверного лутца и тройного тулупа плюс идеальные четверные флип и лутц и итоговые 71,75 балла. Лазарев, который по пути к финалу преодолел сопротивление серебряного призера национального чемпионата Владислава Дикиджи и Глеба Лутфуллина, справился с комбинацией прыжков из четверного лутца, тройного тулупа, двух двойных акселей и тройного тулупа, но после этого упал с лутца. С каскадом из четверного и тройного тулупа Лев также совладал, но на попытку исправить ошибку времени ему уже не хватило - 52,25 балла.

Завершил мужскую программу личного турнира чемпионата Иван Попов. Ему удалась и комбинация - четверной сальхов, тройной тулуп, три двойных акселя, и каскад из четверного и тройного тулупа, и четверной сальхов, и четверной тулуп - 66,61.

По окончании турнира мужчин журналисты поинтересовались у Федотова - на что 14-летний спортсмен потратит заработанный 1 млн рублей. Фигурист, как оказалось, денег пока не тратит, но признался, что высокие призовые для него являются неплохим мотиватором. "Для меня было главное сделать свое, и у меня все получилось. Насколько важен этот чемпионат? На миллион рублей, - рассказал фигурист. - Вообще я не рассчитывал, что пройду так далеко".

Лазарев признался, что соревнования для него прошли здорово и волнующе: "Мне понравился турнир, у меня никогда не было соревнований, где несколько этапов в один день. В прошлом году не получилось отборочный этап пройти, я очень рад, что в этот раз дошел до финала".

На вопрос Попову, который в 19 лет оказался самым взрослым в компании призеров, о преимуществе юных соперников, он ответил: "Взрослым тяжелее, конечно, - и рост выше, и вес больше. А маленькие пацаны восстанавливаются чуть быстрее, чем мы, поэтому было немножко тяжело".

Покатались

Соревнования среди спортивных пар завершились для многих неожиданно. До старта турнира основные ставки делались на противостояние олимпийских чемпионов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова и чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Оба партнера стали капитанами команд, которые будут соревноваться в воскресенье.

Мишина и Галлямов сошли с дистанции на этапе полуфинала, уступив Елизавете Осокиной и Артему Грицаенко - партнерша допустила помарку на приземлении с выброса, а у соперников этот элемент получился безупречным. В финале между Осокиной и Грицаенко и Бойковой и Козловским нервы оказались крепче у первых. Таким образом, первыми в истории чемпионами России по прыжкам среди пар - эта дисциплина только в нынешнем году вошла в программу турнира - стали воспитанники Павла Слюсаренко, которые справились в заключительном туре с каскадом из двойного сальхова и двух двойных акселей, тройным подкрутом и двумя тройными выбросами - флипом и риттбергером.

Бойкова и Козловский с каскадом не справились - фигуристка упала, но спортсмены сделали тройной подкрут и выброс тройной флип. Фигуристы решили пойти ва-банк и сделать четверной выброс, но этот элемент не покорился им дважды - Бойкова упала. После объявления оценок спортсменка снова решила попробовать этот элемент на публике, третья попытка не увенчалась успехом, но все-таки выглядела увереннее предыдущих. Козловский после соревнований отметил, что четверной выброс на турнире стал инициативой Бойковой. Он приветствует ее стремление и просто "сопровождает ее в этом приключении - выезд с четверного сальхова". А также анонсировал, что в командном турнире "этот сериал продолжится".

Мишина и Галлямов к третьему месту на турнире отнеслись философски. "Ничего страшного", - сказала Мишина после выступления. Галлямов порассуждал о музыкальном оформлении турнира, он готов предложить свой плей-лист, таких у него несколько - как для легких, так и для более напряженных тренировок.

Осокина и Грицаенко такого результата от себя не ожидали, поскольку приехали в Москву "покататься". "Мы первые в истории? Прикольно, но чемпионат еще не закончился. Хотелось бы и на чемпионате России выступать достойно. Прилетим со Спартакиады и будем готовиться к следующему чемпионату России, - рассказал Грицаенко. - Мы уже пошутили про компенсацию за чемпионат России, но я стараюсь забыть тот день (на чемпионате России у фигуриста порвался шнурок, и спортсмены не смогли претендовать на высокие места - прим. ТАСС). Сюда мы ехали покататься, и это как минимум весело".

Чемпионат России по прыжкам завершится в воскресенье командным турниром.