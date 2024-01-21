Глава ФИФА выступил за присуждение поражений клубам, болельщики которых проявили расизм

В субботу в матчах "Удинезе" - "Милан" и "Шеффилд Уэнсдей" - "Ковентри" произошли инциденты с оскорблением игроков на расовой почве

ТАСС, 21 января. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал присуждать технические поражения клубам, болельщики которых проявили неуважение к игрокам на расовой почве. Об этом он заявил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В субботу болельщики "Удинезе" оскорбляли французского вратаря "Милана" Майка Меньяна по ходу матча чемпионата Италии. Игра была приостановлена, "Милан" в итоге победил со счетом 3:2. В матче Чемпионшипа, второго по силе дивизиона чемпионата Англии, болельщики клуба "Шеффилд Уэнсдей" показывали расистские жесты в адрес полузащитника "Ковентри" Кейси Палмера. "Ковентри" победил со счетом 2:1.

"События, произошедшие в субботу в Удине и "Шеффилде", совершенно отвратительны и совершенно неприемлемы, - написал Инфантино. - Здесь нет места расизму и любой форме дискриминации - как в футболе, так и в обществе. Я выражаю поддержку игрокам, пострадавшим в субботних матчах. Нам нужно, чтобы все соответствующие заинтересованные стороны приняли меры, начиная со школьного образования, чтобы будущие поколения поняли, что расизм не является частью футбола или общества. Мы должны реализовать идею присуждения автоматического технического поражения для команды, болельщики которой проявили расизм и поведение которых привело к срыву или остановке матча, а также запретить посещение стадионов по всему миру и ввести уголовное наказание для расистов".

Ранее Инфантино заявлял, что главной целью ФИФА является раз и навсегда покончить с проблемой расизма в футболе.