Тарпищев призвал наслаждаться игрой молодых россиянок на Australian Open

Глава национальной федерации тенниса назвал турнир успешным для нового поколения отечественных спортсменок

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игрой молодых российских теннисисток на Australian Open надо наслаждаться и следить за их прогрессом. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Три российские теннисистки вышли в четвертый круг турнира: Мирра Андреева, Мария Тимофеева, Анна Калинская. Алина Корнеева закончила выступление во втором круге, Анастасия Захарова и Элина Аванесян - в третьем. Всего в основную сетку турнира попали 15 россиянок.

"Считаю, что наши девочки в целом уже провел успешный турнир. Весь ближайший резерв хорошо проявил себя. Реально, Андреева и Тимофеева уже готовы, чтобы стабильно выступать на высоком уровне, - сказал Тарпищев. - Корнеева тоже очень хорошо выступила".

"От молодежи надо многого не ждать, а наслаждаться их игрой и смотреть за прогрессом", - сказал глава ФТР.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).